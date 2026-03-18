Bayram telaşı başladı; çarşıda adım atacak yer kalmadı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Kaynak: İHA
Bayram eksiklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, İzmit kent merkezine akın etti. Artan hareketlilikle birlikte, kentin en işlek güzergahlarından Fethiye Caddesi, Alemdar Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk zirveye ulaştı.
Çevre ilçelerden alışveriş için gelen vatandaşların da eklenmesiyle çarşı merkezinde adeta adım atacak yer kalmadı.
Bayramlık kıyafet, şekerleme ve tatlı telaşına düşen vatandaşlar mağaza önlerinde zaman zaman kısa süreli kuyruklar oluşturdu.
Ellerinde alışveriş poşetleriyle ilerlemeye çalışanlar kalabalık nedeniyle caddelerde yürümekte güçlük çekerken, kent merkezindeki araç trafiği de yer yer durma noktasına geldi.
