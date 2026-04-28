Bayram yaklaşırken kurban pazarlarında fiyatlar belli oldu
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık pazarlarında hareketlilik başladı. Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 100 bin TL ile 700 bin TL arasında değiştiği pazarlarda, artan maliyetler etiketlere yansıdı.
Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Türkiye'nin dört bir yanındaki kurban pazarlarında hareketlilik zirveye ulaştı. Besiciler aylar süren emeklerinin karşılığını almak için meydanlara inerken, vatandaşlar da bütçelerine en uygun kurbanlığı bulabilmek için pazar pazar dolaşmaya başladı.
Pazarlarda bu yılın en çok konuşulan konusu ise fiyatlar oldu. Büyükbaş kurbanlıkların başlangıç fiyatı 100 bin TL olarak belirlenirken; hayvanın cinsi, kilosu ve bakım şartlarına göre bu rakam 700 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Besiciler, yem ve nakliye gibi girdi maliyetlerinin yükselmesinin fiyat artışındaki en büyük etken olduğunu ifade ediyor.
Kurban pazarlarının olmazsa olmazı "geleneksel pazarlıklar" bu yıl da renkli görüntülere sahne oluyor. Alıcılar uygun fiyat için bastırırken, satıcılar maliyet kurtarma mücadelesi veriyor.
Uzmanlar, kurbanlık alacak vatandaşların hayvanların sağlık durumuna ve resmi belgelerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.
Kurban Bayramı öncesi önümüzdeki günlerde pazarlardaki yoğunluğun daha da artması bekleniyor.