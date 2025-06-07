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Bayram yolculuğunda korkunç kaza: Kamyon araçları biçti, ölü ve yaralılar var

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Bayram yolculuğunda korkunç kaza: Kamyon araçları biçti, ölü ve yaralılar var - Resim: 1

Kaza, Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde yaşandı. İ.H.D. idaresindeki kamyon, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 3 araca çarptı. 

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Bayram yolculuğunda korkunç kaza: Kamyon araçları biçti, ölü ve yaralılar var - Resim: 2

Kazada yaralanan 10 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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Bayram yolculuğunda korkunç kaza: Kamyon araçları biçti, ölü ve yaralılar var - Resim: 3

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hafif ticari araçtaki 23 yaşındaki Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Bayram yolculuğunda korkunç kaza: Kamyon araçları biçti, ölü ve yaralılar var - Resim: 4

Kazada ölen şahsın Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize yüzmeye gittiği öğrenildi.

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