Bayram yolculuğunda korkunç kaza: Kamyon araçları biçti, ölü ve yaralılar var
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 3 araca çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Kaza, Erzin ilçesi gişeleri mevkiinde yaşandı. İ.H.D. idaresindeki kamyon, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle seyir halindeki 3 araca çarptı.
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Kazada yaralanan 10 şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hafif ticari araçtaki 23 yaşındaki Ahmet İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Kazada ölen şahsın Gaziantepli olduğu ve bayram tatilini fırsat bilerek denize yüzmeye gittiği öğrenildi.
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