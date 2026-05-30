Bayram ziyaretinde dehşet: Yazar Ayten Öztürk yeğeni tarafından öldürüldü
İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı ziyareti için geldiği Kırklareli’nin Vize ilçesinde, miras meselesi yüzünden tartıştığı yeğeni B.S. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk (52), Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde ikamet eden annesini ve akrabalarını ziyarete geldi. Dün köy evinin bahçesinde annesi ve teyzesiyle birlikte oturan Öztürk, eve gelen erkek yeğeni B.S. ile miras meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli B.S., yanında bulundurduğu bıçakla teyzesi Ayten Öztürk’e saldırdı. Öztürk aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine köye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Öztürk, ambulansla Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz yazar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan B.S.'yi yakalayıp gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. (DHA)