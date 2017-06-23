"Bayramda nereye gitsek?" sorusuna harika öneriler

BOZULMAMIŞ DOĞASI

Anamur'a ulaşmanın geçmişte birazcık zor olduğunu bilenler olabilir. Fakat yeni yapılan tüneller ve havalimanı ile artık ulaşım da çok kolay! Antalyadan 3.5, Alanya - Gazipaşa Havaalanından 1 saatlik bir yolculuk ile Anamur'a varabiliyorsunuz. Yol boyunca keskin virajlar ve başka hiç bir yerde göremeyeceğiniz bir manzara sizi bekliyor olacak. Yolların tadını çıkarmaya bakın.

