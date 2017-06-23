"Bayramda nereye gitsek?" sorusuna harika öneriler
Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dört bir yanı ayrı güzel ülkemizde, tarihi, doğası ve kültürüyle öne çıkan o kadar çok yer var ki, bazı güzellikler gözden kaçabiliyor.
Sizin için, bu hazine değerindeki yerler arasından mutlaka gitmeniz gereken yerleri listeledik:
BU YAZ TATİLİNİZİ ANAMUR'DA YAPMANIZ İÇİN ONLARCA SEBEP VAR!
Yıllarca Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ilçelerinde tatil yaptınız. Tatile gittiğiniz yerleri de İstanbul gibi kalabalıklaştırdınız. Aynı kalabalıkta sırf denize girebilmek için astronomik rakamlar ödediniz. Tatilden dönerken daha yorgun bir haldeydiniz. Artık bunu değiştirmenin vakti geldi. Bu yaz başka bir plan yapmayın. Tatile Anamur'a gidiyorsunuz. Neden mi ? İşte sebepleri.
BOZULMAMIŞ DOĞASI
Anamur'a ulaşmanın geçmişte birazcık zor olduğunu bilenler olabilir. Fakat yeni yapılan tüneller ve havalimanı ile artık ulaşım da çok kolay! Antalyadan 3.5, Alanya - Gazipaşa Havaalanından 1 saatlik bir yolculuk ile Anamur'a varabiliyorsunuz. Yol boyunca keskin virajlar ve başka hiç bir yerde göremeyeceğiniz bir manzara sizi bekliyor olacak. Yolların tadını çıkarmaya bakın.