Bayramda planı olanlar dikkat! İşte 5 günlük hava durumu
Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde serin ve yağışlı hava sisteminin etkili olması bekleniyor. İşte 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Ramazan Bayramı tatili yurt genelinde serin ve yağışlı geçecek. Hava sıcaklıklarının bugün ve yarın ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, hafta sonundan itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi gününden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu Kıyı Ege, Marmara'nın kuzey batısı ile Akdeniz'in kıyı kesimleri dışında kalan yerler yağışlı geçecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak ve sağanak şeklinde olacak.