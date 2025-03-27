Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: Tatil boyunca yağmur var!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde sağanak yağış görüleceğini duyurdu. İşte gün gün hava durumu...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Peki bayram tatilinde hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram tatilinde beklenen hava durumunu paylaştı. Tahminlere göre, yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
Ülkemizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak azalacağı, bayram süresince Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Arife günü (29.03.2025 Cumartesi): Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Bati Karadeniz (Sinop hariç), Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin,
Bayramın 1. günü (30.03.2025 Pazar): Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinin,