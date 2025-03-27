Bayramda şemsiyesiz gezmeyin: Tatil boyunca yağmur var!

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Ülkemizin batı kesimlerinden başlayarak azalacağı, bayram süresince Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.