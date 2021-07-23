Bazamir Deresi 30 yıl sonra ikinci kez kurudu

Yörede oturan Metin Baykara, "Bu sene fazla sıcaklıktan dolayı derenin kuruduğunu gördük. Bundan birkaç yıl önce bu gördüğünüz dere boyumu aşıyordu. Şimdi kupkuru. Balıklar hepsi ölmüş. Hayvanlar susuzluktan ölmüş" dedi.