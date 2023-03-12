BBC'den İstanbul depremi analizi: 90 bin kişi ölebilir
BBC, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından olası Marmara depremini mercek altına aldı. Haberde, ''Türkiye'de depremlerin ardından İstanbul sakinleri binalarından endişeli'' ifadeleri yer aldı.
İngiltere merkezli uluslararası yayın kuruluşu BBC, Türkiye’nin güney doğusunda açıklanan verilere göre neredeyse 50 bin insanın yaşamını yitirdiği depremlerin ardından Marmara depreminin beklendiği İstanbul’daki endişeleri mercek altına aldı.
BBC’de yer alan haber, 6 Ocak Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat Hatay merkezli depremlerinin ardından gözlerin Marmara depreminin beklendiği bölgeye çevrildiğini aktardı. 15 milyon nüfuslu İstanbul’un Kuzey Anadolu Fay hattında yer aldığı ve burada uzmanların 2030’dan önce büyük bir deprem beklediği aktarıldı.
Haberde, İstanbul’daki binaların yaklaşık yüzde 70’inin yönetmeliklerin değiştiği 1999 Gölcük Depremi öncesi yapıldığı ve potansiyel olarak “güvensiz” görüldükleri belirtildi.
90 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR
Haberde, "Sadece üç ay önce, bir araştırma burada bir depremin 90 bin insanı öldürebileceğini söyledi. Şimdi, şehri hazırlamak için yarış başladı." ifadelerine yer verildi.