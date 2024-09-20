BDDK'da kredilerde ihtiyatlı risk oranını düşürdü

DAHA ÖNCE NE KARAR VERİLMİŞTİ?

BDDK, 31 Temmuz 2023’te yaptığı düzenlemeyle, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar vermişti.

Bu işlemlerde standart yaklaşımın kullanılması durumunda bankaların risk ağırlıkları yüzde 150 olarak uygulandığından kredi faizlerinde yükselişe ve böylece kredi arzında olduğu gibi talebinde sınırlandırmayı hedefleyen bir uygulama olmuştu. İç talebi de sınırlamıştı.