Bebeği engelli bırakan skandalda aynı hemşirenin başka bir bebeği daha darbettiği ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta 5 yaşındaki engelli Deniz'in henüz 5 günlükken bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu öne sürülen hemşirenin bir bebeği daha darbettiği tespit edildi. Korkunç olaya dair güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.
Sema-Abdullah B. çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya getirdiği Deniz B., düşük kiloda doğduğu gerekçesiyle kuvöze alındı. 26 Mayıs 2021’de yenidoğan servisinde nöbetçi hemşire H.B., Deniz B.’dan kan almaya çalıştığı sırada bebek huysuzlandı. Bunun üzerine H.B., bebek Deniz B.’ın başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. 14 dakika süren kan işlemi sırasında Deniz B.’a sık sık şiddet uygulayan H.B. iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı.
Deniz B.’ın şiddete maruz kaldığı ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021’de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimi hemşire H.B.’ın sözleşmesini feshederek işine son verirken, Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde de H.B. hakkında ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Dava devam ederken, H.B.’ın Deniz B.’a şiddet uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Davanın 22 Ocak’ta görülen ve H.B.’ın katılmadığı duruşmada H.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polise teslim olan H.B., 25 Ocak’ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan mahkeme, güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemede H.B.’ın Deniz B.’dan önce başka bir çocuğu darbettiği tespit edildi. H.B.’ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporun ardından mahkeme, hemşire H.B. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, mahkemeden görüntüleri istedi. H.B., tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi.