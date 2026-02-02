Bebeği engelli bırakan skandalda aynı hemşirenin başka bir bebeği daha darbettiği ortaya çıktı

Öte yandan mahkeme, güvenlik kamera görüntülerini incelenmesi için bilirkişiye gönderdi. Yapılan incelemede H.B.’ın Deniz B.’dan önce başka bir çocuğu darbettiği tespit edildi. H.B.’ın yatağına yatırdığı bebeğe tokat attığı açıkça yer alan görüntülerin incelenmesinin ardından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporun ardından mahkeme, hemşire H.B. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, mahkemeden görüntüleri istedi. H.B., tutuklandığı mahkemede savunmasında yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek, “Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım” dedi.