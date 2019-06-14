Bebeğini aşağı fırlatan baba serbest bırakıldı
Güney Amerika'da evini yıktırmamak için polise direnen ve 1 yaşındaki bebeğini çatıdan aşağı atmasıyla haberlere konu olan baba, bir yıl sonra serbest kaldı.
Güney Afrika'da gecekondu evini yıktırmamak için polise direnen ve bu sırada bir yaşındaki bebeğini çatıdan aşağı atan baba, bir yıl sonra serbest kaldı.
38 yaşındaki erkek, olaydan bir yıl sonra gerçekleşen yargılama sonucunda mahkeme salonundan yürüyerek çıktı. Yerel medya, cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan babanın çocuk istismarından suçlu bulunduğunu bildiriyor.
Kimliği açıklanmayan babaya bir yıl hapis cezası verildi, beş yıllık ceza ise ertelendi. Kwadwesi kasabasında yaşayan adam, yaklaşık 335 dolar da para cezası ödedi.