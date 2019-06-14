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  3. 14 Haziran 2019 12:52

Bebeğini aşağı fırlatan baba serbest bırakıldı

Güney Amerika'da evini yıktırmamak için polise direnen ve 1 yaşındaki bebeğini çatıdan aşağı atmasıyla haberlere konu olan baba, bir yıl sonra serbest kaldı.

Bebeğini aşağı fırlatan baba serbest bırakıldı

Güney Afrika'da gecekondu evini yıktırmamak için polise direnen ve bu sırada bir yaşındaki bebeğini çatıdan aşağı atan baba, bir yıl sonra serbest kaldı.

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Bebeğini aşağı fırlatan baba serbest bırakıldı

38 yaşındaki erkek, olaydan bir yıl sonra gerçekleşen yargılama sonucunda mahkeme salonundan yürüyerek çıktı. Yerel medya, cinayete teşebbüs suçlamasıyla tutuklanan babanın çocuk istismarından suçlu bulunduğunu bildiriyor.

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Bebeğini aşağı fırlatan baba serbest bırakıldı

Kimliği açıklanmayan babaya bir yıl hapis cezası verildi, beş yıllık ceza ise ertelendi. Kwadwesi kasabasında yaşayan adam, yaklaşık 335 dolar da para cezası ödedi.

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Bebeğini aşağı fırlatan baba serbest bırakıldı

Dünya çapında ses getiren olayda, polislerin etrafını sardığı baba kız bebeği aşağı fırlatmıştı. Yerdeki polisler bebeği havada yakalamayı başardı ve kız bebek herhangi bir yara almadı.

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