Bebek bekleyen çiftin fotoğraf çekimi kabusa döndü

Bir süre sonra fotoğrafçıların gitmesinin ardından sahilden ayrılmaya çalışan çifti, kendilerine taş atan kişi ile Avsallar Muhtarı olduğunu söyleyen İbrahim Görgülü’nün de aralarında bulunduğu 8 kişi durdurdu. Elindeki silahla çifti durdurduğu iddia edilen Görgülü, Siz bizim özel mülkümüzde, muz bahçemizin üzerinde drone ile çekim yapamazsınız. O fotoğrafçılar buraya gelecek. O görüntüleri silecekler" dedi. Yaklaşık 1 saat tutulan çift, Elif Demir’in fenalaşmasının ardından bırakıldı. Elif Demir ve İsmail Saygılı, Mahmutlar Jandarma Karakolu’na giderek İsmail Görgülü, O.K. ve diğer kişilerden şikayetçi oldu.

