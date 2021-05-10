Bebek büyüklüğünde kurbağayı gören köylüler
Solomon Adaları'nda yaşayan Jimmy Hugo isimli köylü, insan bebeği büyüklüğünde bir kurbağa buldu.
Köyde çiftliği olan 35 yaşındaki Hugo, domuz avına çıktığı sırada çalılığın arasında dev kurbağayı buldu.
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Kurbağayı köye getiren Hugo, hayvanı görenlerin gözlerine inanamadıklarını söyledi.
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Kurbağayı gören köylüler kurbağayı ellerine alıp fotoğraf çekti.
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Bölgede normalden büyük kurbağaların olduğunu, ama bu kurbağanın gördükleri en büyük kurbağa olduğunu söyleyen Hugo, iki köpeği ile domuz avında olduğu sırada köpeğinin çalılıklar arasına girdiğini ve yakaladıkları kurbağa ile oynamaya başladıklarını söyledi.
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