Bebek büyüklüğünde kurbağayı gören köylüler

Bölgede normalden büyük kurbağaların olduğunu, ama bu kurbağanın gördükleri en büyük kurbağa olduğunu söyleyen Hugo, iki köpeği ile domuz avında olduğu sırada köpeğinin çalılıklar arasına girdiğini ve yakaladıkları kurbağa ile oynamaya başladıklarını söyledi.