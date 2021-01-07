Bebek odasına kamera koyan anne gözlerine inanamadı
Çocuklarını kontrol etmek isteyen ebeveynler, odalarına kamera yerleştiriyor. Bu bebeklerin anne ve babaları da bunu düşünüp, bebek odalarına kamera koydular. Fakat bu görüntülerle karşılaşacaklarından habersizdiler...
Simsiyah gözlerle kameraya bakan küçük bir bebeğin gözlerindeki şeytani bakışlar, tuhaf pozisyonlarda duran bir çocuk, hayaletimsi gölgeler, ışıl ışıl parlayan gözler. Bu görüntüler bir korku filminden değil. Bebeklerin odasından. İşte tüylerinizi diken diken edecek ilginç kareler...