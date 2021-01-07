Bebek odasına kamera koyan anne gözlerine inanamadı

Simsiyah gözlerle kameraya bakan küçük bir bebeğin gözlerindeki şeytani bakışlar, tuhaf pozisyonlarda duran bir çocuk, hayaletimsi gölgeler, ışıl ışıl parlayan gözler. Bu görüntüler bir korku filminden değil. Bebeklerin odasından. İşte tüylerinizi diken diken edecek ilginç kareler...