Bedava olduğunu duyan koştu! Birbirlerine girdiler

Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi’nde bir halı mağazası, açılışa özel ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan kişiler mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Bir süre sonra dağıtılacak halıların bulunduğu minibüs alana geldi. Bedava halı almak isteyen çok sayıda kişi, minibüse doğru koştu.