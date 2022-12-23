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Bedava olduğunu duyan koştu! Birbirlerine girdiler

Kocaeli'de bir mağazanın açılışında bedava halı dağıtılacağını duyan vatandaşlar izdihama neden oldu.

Bedava olduğunu duyan koştu! Birbirlerine girdiler - Resim: 1

Körfez ilçesi Tütünçiftlik Mahallesi’nde bir halı mağazası, açılışa özel ilk gelen 100 kişiye ücretsiz halı dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan kişiler mağaza önünde yoğunluk oluşturdu. Bir süre sonra dağıtılacak halıların bulunduğu minibüs alana geldi. Bedava halı almak isteyen çok sayıda kişi, minibüse doğru koştu. 

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Bedava olduğunu duyan koştu! Birbirlerine girdiler - Resim: 2

Görevliler, gelen kişileri sıraya sokmakta güçlük çekince minibüsün arka kapısından halılar atıldı. Vatandaşlar, halılardan almak için kendi aralarında büyük mücadele verdi. 

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Bedava olduğunu duyan koştu! Birbirlerine girdiler - Resim: 3

Yaşanan izdihamda bazı kişiler arasında tartışmaların yaşandığı görüldü. (DHA)

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Bedava olduğunu duyan koştu! Birbirlerine girdiler - Resim: 4
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