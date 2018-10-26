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  3. 26 Ekim 2018 19:57

Bedelli askerler böyle yemin etti !

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan bedelli askerler böyle yemin etti.

Bedelli askerler böyle yemin etti !

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 475 bedelli askerlik yükümlüsü için yemin ve terhis töreni düzenlendi.

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Bedelli askerler böyle yemin etti !

Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu'nda eğitim alan 2'nci dönem bedelli askerlik yükümlüleri için düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

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Bedelli askerler böyle yemin etti !

Çanakkale, Kurtuluş ve Kore savaşları ile Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan üniformaları giyen askerlerin de katıldığı törende, tümen sancağının tanıtılmasının ardından 2 bin 475 bedelli asker yemin etti.

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Bedelli askerler böyle yemin etti !

Birliğe ilk katılan piyade er Ersoy Kılıç yaş kütüğüne plaket çaktı.

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