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  3. 09 Aralık 2018 12:44

Bedelli askerlerin eğitimi böyle görüntülendi

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor.

Bedelli askerlerin eğitimi böyle görüntülendi

Bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlüler, spordan atışa kadar birçok eğitimi alıyor, komutanlarının emirlerini yüksek disiplin içinde yerine getiriyor.

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Bedelli askerlerin eğitimi böyle görüntülendi

AA ekibi, bedelli askerlik uygulamasından yararlanan yükümlülerin temel askerlik eğitimlerini görüntüledi.

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Bedelli askerlerin eğitimi böyle görüntülendi

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugay Komutanlığında silah altına alınan bedelli askerlik yükümlüleri eğitimlerini eksiksiz yerine getiriyor.

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Bedelli askerlerin eğitimi böyle görüntülendi

Tüfekli-tüfeksiz yanaşık düzen eğitimi verilen askerler, yüksek disiplin içinde komutanlarından aldıkları emirleri uyguluyor.

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