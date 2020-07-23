Beğeni uğruna öyle bir şey yaptı ki...
Kanada'nın Toronto kentinde sosyal medya fenomeni bir kadın binanın 45. katından işlek caddeye sandalye fırlattı.
İnternet fenomeni Marcella Zoia, geçen yıl Kanada'nın Toronto kentinde 45'inci kattaki bir dairenin balkonundan işlek bir otoyola sandalye fırlattı.
Marcella Zoia başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçundan yargılandığı davada 2.000 dolar cezaya çarptırıldı.
Yargıç, 20 yaşındaki Zoia'nın 'rehabilite olma potansiyeli bulunduğunu' söyleyerek savcılığın hapis talebini reddetti.