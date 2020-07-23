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  3. 23 Temmuz 2020 13:11

Beğeni uğruna öyle bir şey yaptı ki...

Kanada'nın Toronto kentinde sosyal medya fenomeni bir kadın binanın 45. katından işlek caddeye sandalye fırlattı.

Beğeni uğruna öyle bir şey yaptı ki...

İnternet fenomeni Marcella Zoia, geçen yıl Kanada'nın Toronto kentinde 45'inci kattaki bir dairenin balkonundan işlek bir otoyola sandalye fırlattı.

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Beğeni uğruna öyle bir şey yaptı ki...

Marcella Zoia başkalarının hayatını tehlikeye atmak suçundan yargılandığı davada 2.000 dolar cezaya çarptırıldı.

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Beğeni uğruna öyle bir şey yaptı ki...

Yargıç, 20 yaşındaki Zoia'nın 'rehabilite olma potansiyeli bulunduğunu' söyleyerek savcılığın hapis talebini reddetti.

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Beğeni uğruna öyle bir şey yaptı ki...

Zoia'nın ayrıca iki yıl denetim altında tutulması, 150 saat toplum hizmeti yapması ve sosyal medya kullanma dersi alması kararlaştırdı.

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