Beinsport binasında silahlı baskın paniği: ''Eşime hakaret etti, özür dilesin''

İstanbul Sarıyer'de Beinsport binasına silahla giren bir kişi, kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürerek özür dilemesini istedi. Şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Şüphelinin elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren K.S. (42), kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü. K.S., yorumcunun özür dilemesini istedi.

 İhbar üzerine olay yerine Özel Harekat ile Yunus polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, K.S. ile görüşerek ikna etti. 

K.S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü. 

SİLAH OYUNCAK ÇIKTI

Şüphelinin üzerindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

