Bekâr erkek ve kızlar oraya koştu
Çanakkale'de bekâr erkek ve kızlar ‘Âşıklar Sokağı' adı verilen 1.5 kilometrelik yolda yürüyerek, gönüllerinin sultanını aradı.
Bayramiç İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki Muratlar Köyü'nde, 'Çiftçi Cemiyeti' olarak da bilinen ve köye bereket getirmesi için düzenlenen hayır yemeğinin bu yıl 73'üncüsü gerçekleştirildi.
Hayır yemeğine Bayramiç'in ilçelerinin yanı sıra, çevre illerden de olmak üzere toplam 5 bin kişi katıldı. Mevlid okundu, dualar yapıldı. Bölgenin yöresel yemeği olan 80 kazan keşkek konuklara ikram edildi. Köy hayrı, Aşıklar Sokağı sayesinde başka hayırlı işlere de vesile oldu.
Mevlid okunurken, Aşıklar Sokağı adı verilen ve köyün içinden geçip ormanlık alana uzanan 1.5 kilometrelik toprak yolda yüzlerce genç, gönüllerinin sultanını bulabilmek için erkekli ve kızlı gruplar halinde yürüdü.