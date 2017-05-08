Bekâr erkek ve kızlar oraya koştu

Hayır yemeğine Bayramiç'in ilçelerinin yanı sıra, çevre illerden de olmak üzere toplam 5 bin kişi katıldı. Mevlid okundu, dualar yapıldı. Bölgenin yöresel yemeği olan 80 kazan keşkek konuklara ikram edildi. Köy hayrı, Aşıklar Sokağı sayesinde başka hayırlı işlere de vesile oldu.

