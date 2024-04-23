Bekçi ile boksör arasında ''pitbull'' kavgası kamerada

A.K. ise yere düşen M.B.'yi giysisinden tutarak geri çekti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan M.B. arkadaşı A.K. ile birlikte, evine doğru yönelen Cinaslıoğlu'nun peşinden gitti. M.B.'nin yerden aldığı sopayı köpeğe doğru savurması sebebiyle ikili arasında kavga çıktı. Olayın akabinde Cinaslıoğlu eline geçirdiği o sopayla M.B. ile A.K'nin kafasına vurdu. Köpeğin de pençe darbesiyle M.B. sağ gözünün çevresinden de yaralandı.