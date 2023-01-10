Bekçi ve kardeşleri doktoru dövüp, hastaneyi birbirine kattı

Olay, dün akşam saatlerinde Afşin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kardeşleri H.K. ve Ö.K. ile hastanenin acil servisine giden C.K., görevli doktor Ramazan O.'ya kaza yaptığını ve boynunun ağrıdığını belirtti. Bunun üzerine doktor O., gerekli tetkiklerin yapılması için sağlık çalışanlarına adli rapor açılması talimatını verdi. Ancak C.K. ve kardeşleri adli rapor istemediklerini söyledi. Doktor Ramazan O., rapor açmak zorunda olduğunu söyleyince kardeşlerin saldırısına uğradı. Doktoru darbeden şüpheliler, acil servise de zarar verdi. Şüpheliler, servisteki masayı dağıtıp bilgisayarları ve acil servisin camlarını kırdı.