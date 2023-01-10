Bekçi ve kardeşleri doktoru dövüp, hastaneyi birbirine kattı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde hastaneye giderek kaza yaptıklarını belirten mahalle bekçisi ile kardeşleri, adli rapor açmak istemeyen doktoru darbedip, acil servisi birbirine kattı. Bekçi gözaltına alınırken, 2 kardeşin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay, dün akşam saatlerinde Afşin Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Kardeşleri H.K. ve Ö.K. ile hastanenin acil servisine giden C.K., görevli doktor Ramazan O.'ya kaza yaptığını ve boynunun ağrıdığını belirtti. Bunun üzerine doktor O., gerekli tetkiklerin yapılması için sağlık çalışanlarına adli rapor açılması talimatını verdi. Ancak C.K. ve kardeşleri adli rapor istemediklerini söyledi. Doktor Ramazan O., rapor açmak zorunda olduğunu söyleyince kardeşlerin saldırısına uğradı. Doktoru darbeden şüpheliler, acil servise de zarar verdi. Şüpheliler, servisteki masayı dağıtıp bilgisayarları ve acil servisin camlarını kırdı.
BEKÇİ ÇIKINCA DOSYA JANDARMAYA DEVREDİLDİ
İhbar üzerine hastaneye sevk edilen polis ekipleri C.K.’yi yakalarken, H.K. ve Ö.K. ise kaçtı. C.K.'nin Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi olduğunun ortaya çıkması üzerine dosya Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı'na devredildi. C.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Dr. Ramazan O. da darp raporu alarak kardeşlerden şikayetçi oldu.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI SALDIRIYI KINADI
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Afşin Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları da acil servis önünde bir araya gelerek doktor Ramazan O.'ya yapılan saldırıyı kınadı.
Sağlık çalışanları adına açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şubesi Başkan Yardımcısı Özgür Aksakal, sağlıkta şiddette verilen hapis cezalarının para cezasına çevrilmemesi gerektiğini söyledi.