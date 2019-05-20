Bekçiyi rehin alan cezaevi firarisi, polis operasyon yapınca intihar etti

Olay yerine gelen polisin 'Teslim ol' çağrısı ile uyanan şüpheli, "Ben tekrar cezaevine dönemem. İçeri girmeyin" diye yanıt verdi. Bunun üzerine adrese sevk edilen özel harekat polisleri, operasyon başlattı. İçeriye flaş ve sis bombası atan özel harekat polisleri, megafonla 'Elindeki tabancayı bırak. Teslim ol. Sana zarar vermeyeceğiz' anonsu yaptı. Yanıt alamayınca da operasyon başlattı. İçeri giren polisler, şüpheliyi elindeki tabancayı başına ateşleyerek, intihar etmiş halde buldu.