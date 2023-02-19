Beklenen depremin büyüklüğünü açıklayıp İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası 85 milyon yardım toplamak ve ulaştırmak için seferber olurken, bir yandan da gözler olası büyük Marmara depremine çevrildi.