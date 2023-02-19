Beklenen depremin büyüklüğünü açıklayıp İstanbul'daki riskli ilçeleri tek tek sıraladı!
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken uzman isimden beklenen büyük İstanbul depremi için uyarılar geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 40 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası 85 milyon yardım toplamak ve ulaştırmak için seferber olurken, bir yandan da gözler olası büyük Marmara depremine çevrildi.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, uzmanlar olası büyük Marmara depremi için uyarılarını sürdürüyor. Bölgede beklenen depremin büyüklüğüyle ilgili tahminde bulunan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, İstanbul'un riskli ilçelerini tek tek açıkladı.
İşte İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğü ve riskli olan yerler....
Deprem ülkesi olduğumuzun her fırsatta altını çizen uzmanlar, nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek olası Marmara depreminde İstanbul'da yaşanacaklardan endişeleniyor.