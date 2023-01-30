  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Beklenen kar İstanbul'a geldi; o ilçedekiler güne bembeyaz uyandı

Beklenen kar İstanbul'a geldi; o ilçedekiler güne bembeyaz uyandı

İstanbul'da beklenen kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi. Aydos Tepesi beyaza büründü...

Beklenen kar İstanbul'a geldi; o ilçedekiler güne bembeyaz uyandı - Resim: 1

Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde devam eden kar nedeniyle, Aydos Tepesi'nde ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

1 / 5
Beklenen kar İstanbul'a geldi; o ilçedekiler güne bembeyaz uyandı - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde gece saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. 

2 / 5
Beklenen kar İstanbul'a geldi; o ilçedekiler güne bembeyaz uyandı - Resim: 3

İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal'da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

3 / 5
Beklenen kar İstanbul'a geldi; o ilçedekiler güne bembeyaz uyandı - Resim: 4
4 / 5