Beklenen kar yağışı başladı: İstanbul beyaza büründü
Meteoroloji ve valilik tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’a giriş yapan kar yağışı, Silivri, Kartal, Beylikdüzü, Çatalca ve Çamlıca'da etkili oluyor.
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Silivri’de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Danamandıra, Kadıköy, Çayırdere mahallelerinde etkili oldu.
Öte yandan kar yağışı Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde etkisini gösterdi. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün rüzgar İstanbul Avrupa yakasında yer yer tam fırtına (saatte 80-100 kilometre) şeklinde esecek.
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Yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
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