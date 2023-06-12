Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ?
Yağışlar nedeniyle bir türlü gelmek bilmeyen yaz mevsimi için uzman isim beklentisini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bu yıl bir türlü gelmek bilmeyen yaz mevsimi için tarih verdi.
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Konuyla ilgili olarak uzman isimlerden açıklama geldi. ATV Haber'in haberine göre Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek şunları ifade etti:
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"Bu sene haziran ayı özellikle yurdun batı ve orta kesimlerinde mevsim normallerinin altında geçecek gözüküyor. "
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"Bu durum Haziran boyunca devam edecek. Beraberinde yine çok kuvvetli yağışlara da rastlayacağız. "
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