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  4. Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ?

Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ?

Yağışlar nedeniyle bir türlü gelmek bilmeyen yaz mevsimi için uzman isim beklentisini açıkladı.

Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ? - Resim: 1

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bu yıl bir türlü gelmek bilmeyen yaz mevsimi için tarih verdi.

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Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ? - Resim: 2

Konuyla ilgili olarak uzman isimlerden açıklama geldi. ATV Haber'in haberine göre Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek şunları ifade etti:

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Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ? - Resim: 3

"Bu sene haziran ayı özellikle yurdun batı ve orta kesimlerinde mevsim normallerinin altında geçecek gözüküyor. "

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Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ? - Resim: 4

"Bu durum Haziran boyunca devam edecek. Beraberinde yine çok kuvvetli yağışlara da rastlayacağız. "

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