Yeni tehlike! Koronavirüs tedavisi gören genç hastalarda görüldü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş,yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünyada çok sayıda kişiyi etkilediğini, ateş, öksürük, eklem ve karın ağrısı gibi belirtilerinin toplum tarafından bilindiğini söyledi.

