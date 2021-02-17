Yeni tehlike! Koronavirüs tedavisi gören genç hastalarda görüldü
Prof. Dr. Orhan Ateş, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün damarlarını tıkayıp ani görme kayıplarına neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş,yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünyada çok sayıda kişiyi etkilediğini, ateş, öksürük, eklem ve karın ağrısı gibi belirtilerinin toplum tarafından bilindiğini söyledi.
Kovid-19'un bazen farklı klinik tablolarda da kendini gösterebildiğine dikkati çeken Ateş, "Kliniğimize başka merkezde Kovid-19 tanısı almış ve tedavisi devam eden genç hastalar ani görme kaybıyla başvurdu.
Yapılan muayene ve tetkiklerde görme kayıplarının Kovid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu ortaya çıktığını belirledik. Hastalarımıza medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisi uyguladık.