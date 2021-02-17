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  3. 17 Şubat 2021 17:15

Yeni tehlike! Koronavirüs tedavisi gören genç hastalarda görüldü

Prof. Dr. Orhan Ateş, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün damarlarını tıkayıp ani görme kayıplarına neden olduğunu tespit ettiklerini bildirdi.

Yeni tehlike! Koronavirüs tedavisi gören genç hastalarda görüldü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş,yaptığı açıklamada, Kovid-19'un dünyada çok sayıda kişiyi etkilediğini, ateş, öksürük, eklem ve karın ağrısı gibi belirtilerinin toplum tarafından bilindiğini söyledi.

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Yeni tehlike! Koronavirüs tedavisi gören genç hastalarda görüldü

Kovid-19'un bazen farklı klinik tablolarda da kendini gösterebildiğine dikkati çeken Ateş, "Kliniğimize başka merkezde Kovid-19 tanısı almış ve tedavisi devam eden genç hastalar ani görme kaybıyla başvurdu.

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Yeni tehlike! Koronavirüs tedavisi gören genç hastalarda görüldü

Yapılan muayene ve tetkiklerde görme kayıplarının Kovid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu ortaya çıktığını belirledik. Hastalarımıza medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisi uyguladık.

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Yeni tehlike! Koronavirüs tedavisi gören genç hastalarda görüldü

Tedaviler neticesinde hastanın, Kovid-19'a bağlı retinada gelişen hasarların tamamına yakın oranda düzeldiğini ve görme seviyesinin normale döndüğünü tespit ettik." dedi.

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