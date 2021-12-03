Belaruslu gelin Türk kocasını perişan etti
Adana'da Osman Avcı adlı kişi, Belarus uyruklu eşinin kızını ülkesine kaçırdığını öne sürdü. Günlerdir kızının sesini duyamayan baba, yetkililerden yardım isterken, eşinin de kendisine ulaşıp para talep ettiğini söyledi.
Osman Avcı (36), 2019 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde tanıştığı Belaruslu Anastasia Bukh (24) ile 19 Temmuz 2019'da evlendi. Çiftin bu evlilikten Alya (1,5) isimli 1 kızları dünyaya geldi. Çift, Osman Avcı'nın işi gereği geçen sene Adana'ya yerleşti. Avcı çifti, mutlu bir evlilik sürerken anne Anastasia geçen 6 Ekim tarihinde eşi işteyken kızını yanına alıp Belarus'a gitti.
Osman Avcı ise bunun üzerine polise gidip şikayetçi oldu ve eşini araştırmaya başladı. İlk olarak eşinin Facebook üzerinden 'Türkiye'deki Belaruslular' grubuna katıldığını, ardından da oradan kendisinin şiddet gördüğünü yazıp yardım talep ettiğini fark etti. Talep üzerineyse Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Anastasia Bukh'a yardım ederek kızını alıp Belarus'a gitmesini sağladı.
Belarus'a ulaştığında ise Anastasia Bukh, kızı Alya adına hesap açıp Türkiye'den ayrılmasını sağlayanlara teşekkür etti.
Eşinin bütün kaçış planını gizli yaptığını, şuanda kendisini her yerden engellediğini iddia eden Osman Avcı, "Eşim, benim iznim ve bilgim olmadan yurt dışına gitti. Benim işte olduğum zamanlarda Facebook üzerinden 'Türkiye'deki Belaruslular' grubundan yardım çağrısında bulunmuş.