Belaruslu gelin Türk kocasını perişan etti

Osman Avcı ise bunun üzerine polise gidip şikayetçi oldu ve eşini araştırmaya başladı. İlk olarak eşinin Facebook üzerinden 'Türkiye'deki Belaruslular' grubuna katıldığını, ardından da oradan kendisinin şiddet gördüğünü yazıp yardım talep ettiğini fark etti. Talep üzerineyse Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Anastasia Bukh'a yardım ederek kızını alıp Belarus'a gitmesini sağladı.