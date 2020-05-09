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  3. 09 Mayıs 2020 17:52

Belarus’ta koronavirüsü hiçe sayarak halka açık tören yapıldı!

Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 75. yılı birçok ülkede koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı şekilde kutlanırken, Belarus koronavirüsü hiçe sayarak halka açık askeri tören düzenledi.

Belarus’ta koronavirüsü hiçe sayarak halka açık tören yapıldı!

Belarus’un başkenti Minsk’te, 9 Mayıs Zafer Günü için halka açık askeri geçit töreni düzenlendi. 3 bin asker ve 150’den fazla askeri aracın katıldığı geçit töreninde, 40 savaş uçağı ve helikopter, uçuş gösterisi yaptı.

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Belarus’ta koronavirüsü hiçe sayarak halka açık tören yapıldı!

Törene, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile diğer devlet yöneticileri, yabancı ülkelerin askeri temsilcileri, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.

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Belarus’ta koronavirüsü hiçe sayarak halka açık tören yapıldı!

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, “Modern zorluklara rağmen Zafer Günü’ne adanan bugünkü geçit törenimiz, güç gösterisi değil kahraman tarihimizin anısınadır” dedi.

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Belarus’ta koronavirüsü hiçe sayarak halka açık tören yapıldı!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınını küçümseyen liderler arasında yer alan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "9 Mayıs Zafer Günü'nü kutlayan tek ülke Belarus. Zafer bayramları kutsalımızdır" şeklinde konuştu.

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