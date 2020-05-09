Belarus’ta koronavirüsü hiçe sayarak halka açık tören yapıldı!

Belarus’un başkenti Minsk’te, 9 Mayıs Zafer Günü için halka açık askeri geçit töreni düzenlendi. 3 bin asker ve 150’den fazla askeri aracın katıldığı geçit töreninde, 40 savaş uçağı ve helikopter, uçuş gösterisi yaptı.

