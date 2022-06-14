Belçika'da istasyonlarda pedal çevirerek telefon şarjı dönem

Hem ücretsiz hem de temiz enerjilerini kendileri üreten yolcular aynı zamanda egzersiz yapmış oluyor.

Belçika ulusal demir yolu şirketi SNCB tarafından tren istasyonuna yerleştirilen şarj bisikletleri yolcuları da memnun ediyor.

Tren beklerken telefonunu şarj eden yolculardan Clement Lokandja, uygulamayı çok pratik bulduğunu söyledi.