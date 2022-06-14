Belçika'da istasyonlarda pedal çevirerek telefon şarjı dönem
Brüksel'de tren yolcuları pedal çevirerek telefonlarını şarj ediyor. Hem ücretsiz hem de temiz enerjilerini kendileri üreten yolcular aynı zamanda egzersiz yapmış oluyor.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de tren istasyonuna yerleştirilen sabit şarj bisikletleriyle yolculara pedal çevirerek telefonlarını ücretsiz şarj etme imkanı sunuluyor.
Brüksel'deki Güney Tren İstasyonu'nda bulunan 4 adet sabit bisikletle pedal çevirerek elektrik üretilebiliyor.
Yolcular, bu bisikletlerle trenlerini beklerken pedal çeviriyor ve kendi elektriklerini kendileri üreterek telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar gibi mobil cihazlarını şarj edebiliyor.
Hem ücretsiz hem de temiz enerjilerini kendileri üreten yolcular aynı zamanda egzersiz yapmış oluyor.
Belçika ulusal demir yolu şirketi SNCB tarafından tren istasyonuna yerleştirilen şarj bisikletleri yolcuları da memnun ediyor.
Tren beklerken telefonunu şarj eden yolculardan Clement Lokandja, uygulamayı çok pratik bulduğunu söyledi.