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Belçika'da karnaval kana bulandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Belçika'nın La Louviere bölgesinde karnaval düzenlemek için toplanan kalabalığın arasında bir aracın dalması sonucu en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Belçika'da karnaval kana bulandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Belçika'da ulusal basındaki haberlere göre, karnaval eğlenceleri düzenlemek üzere La Louviere bölgesinde saat 05.00 civarında sokakta toplanan kişilerin arasına hızla giden bir araç girdi.

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Belçika'da karnaval kana bulandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

Aracın çarpmasıyla aralarında bir çocuğun da olduğu en az 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin ağır, 24 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı. Yerel basında yer alan bazı haberlerde, ağır yaralananların sayısının 20'den fazla olduğu, 70 kişinin olaydan etkilendiği belirtildi.

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Belçika'da karnaval kana bulandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

La Louviere Belediye Başkanı Jacques Gobert, aracın insanlara çarptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirterek, aracı bir süre sonra durdurabildiklerini kaydetti.

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Belçika'da karnaval kana bulandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4

Görgü tanıkları, uzun bir caddede yaklaşık 150 kişinin toplandığını, hızla giden aracın fren yapmadan kabalığın arasına girdiğini söyledi.

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