Belediye başkanı barajın ortasından seslendi: ''Suyumuz bitmek üzere''

'HİÇ BARAJIN ORTASINA YÜRÜYEREK GELMEMİŞTİM'

Su seviyesindeki düşüş nedeniyle barajın ortasına kadar yürüyen Helvacıoğlu, "4,5 yıllık başkanlık hayatımda hiç barajın ortasına yürüyerek gelmemiştim. Kuraklık hat safhada, suyumuz bitme aşamasında. Önlemler alıyoruz ama Kadıköy Barajı için üzgünüm. Bulunduğum yer, kıyı falan değil; şu an baraj gölünün ortasındayım. 56 milyon metreküp su kapasitesi olan Kadıköy Barajı artık 2-3 milyon metreküpün altına düştü. Yüzde 4 seviyesine geriledi" dedi.