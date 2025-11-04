Belediye başkanı şehir magandalarına böyle isyan etti: Betonu ne yaptın, yedin mi?

Belediye çalışanlarının parktaki kamelyaların kırıldığını fark ederek bildirmesi üzerine bölgeye gelen Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, yapılan incelemelerde oturma alanlarının kırıldığını, bazı bölümlerin ise parçalandığını tespit etti. Başkan Cıva, duruma tepki göstererek, "Biz yapmaktan, siz kırmaktan bıkmadınız. Arkadaşım, size şehrin içinde on numara beş yıldız yer yaptık. Mangal alanları, oturacak alanlar yaptık, gelin ailenizle adam gibi oturun. Oturacak alanların hepsini yakmışlar, kırmışlar. Bunu neden yapıyorsunuz? Senin ailen oturuyor, senin çoluğun çocuğun oturuyor" dedi.