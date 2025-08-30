Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti

Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren zabıta memuru H.K., daha önce bel fıtığı ve menüsküs ameliyatı olduğunu belirterek, "Bu rahatsızlıklarım ve görev tanımımda olmadığı için parke taşı döşemeyi kabul etmedim. İkinci gün yine kamera önünde beklerken, başkan elinde sopayla üzerimize doğru geldi. C.Ç.'un sırtına iki kez sert bir şekilde sopayla vurdu. İkinci vuruşta sopa kırıldı. Sopa kırılmasa sonuçları daha kötü olabilirdi. Başkanı sakinleştirmeye çalışırken, ben de parmağımdan darbe aldım. Biz asla karşılık vermedik ve hakaret etmedik. 8 ay boyunca beni molozda, taşta, inşaatta ve çöpte çalıştırdı. Yaptığım ağır işler yüzden ayağımdan ameliyat oldum. Ağır işlerde çalışamayacak olduğumu herkes biliyor. Can güvenliğimizden endişe ediyorum" dedi. H.K.2014 yılında belediyede tekniker olarak çalışmasına rağmen zabıta olarak görevlendirildiğini de söyledi.