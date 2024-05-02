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  4. Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı

Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı

Batman’da kayyum ile yönetildiği sırada belediye tarafından evinin bakımının bir kısmı tamamlanan bir vatandaş, seçim sonrası belediyeden aldığı yardımın kesilmesi sonucu belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendisi yakmak istedi.

Kaynak: İHA
Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı - Resim: 1
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Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı - Resim: 2

Edinilen bilgilere göre, daha önce harabe olan Aydınlıkevler Mahallesindeki evi kayyum ile yönetilen Batman Belediyesi tarafından yapılmak üzere yıkılan M.B., 31 Mart seçimlerinde belediyenin DEM Parti’ye geçmesinin ardından evindeki çalışmanın durması üzerine eşi ile birlikte belediyeye gitti. 

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Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı - Resim: 3

Belediye Başkanı Gülistan Sönük ile görüşen M.B., elinde benzin bidonu ile belediye binası önüne geldi. Belediye binası başkanlık girişi önünde üzerine benzin dökerek, “ben yandım belediye de yansın” diyerek kendini yakmak istedi.

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Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı - Resim: 4

Belediye güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerinin müdahalesi ile M.B.’ın kendini yakma girişimi engellendi. Olay yerine gelen polis, Başaran’ı gözaltına aldı.

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