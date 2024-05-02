Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı

Edinilen bilgilere göre, daha önce harabe olan Aydınlıkevler Mahallesindeki evi kayyum ile yönetilen Batman Belediyesi tarafından yapılmak üzere yıkılan M.B., 31 Mart seçimlerinde belediyenin DEM Parti’ye geçmesinin ardından evindeki çalışmanın durması üzerine eşi ile birlikte belediyeye gitti.