Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı
Batman’da kayyum ile yönetildiği sırada belediye tarafından evinin bakımının bir kısmı tamamlanan bir vatandaş, seçim sonrası belediyeden aldığı yardımın kesilmesi sonucu belediye binası önünde üzerine benzin döküp kendisi yakmak istedi.
Kaynak: İHA
1 / 5
Edinilen bilgilere göre, daha önce harabe olan Aydınlıkevler Mahallesindeki evi kayyum ile yönetilen Batman Belediyesi tarafından yapılmak üzere yıkılan M.B., 31 Mart seçimlerinde belediyenin DEM Parti’ye geçmesinin ardından evindeki çalışmanın durması üzerine eşi ile birlikte belediyeye gitti.
2 / 5
Belediye Başkanı Gülistan Sönük ile görüşen M.B., elinde benzin bidonu ile belediye binası önüne geldi. Belediye binası başkanlık girişi önünde üzerine benzin dökerek, “ben yandım belediye de yansın” diyerek kendini yakmak istedi.
3 / 5
Belediye güvenlik görevlileri ve zabıta ekiplerinin müdahalesi ile M.B.’ın kendini yakma girişimi engellendi. Olay yerine gelen polis, Başaran’ı gözaltına aldı.
4 / 5