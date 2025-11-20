Belediye kulaklarını tıkadı, vatandaşların yaşantısı perişan oldu
Adana'da vatandaşların birçok kez başvuru yapmasına rağmen, büyükşehir belediyesi tarafından bir türlü kapatılmayan atık su deresi, hem yaydığı kokudan hem de ürettiği sinekten dolayı mahalle sakinlerini perişan ediyor.
Kaynak: İHA
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nden geçen atık su deresi, üzeri kapatılmadığı için çevre felaketine neden oluyor.
Pis su açıktan aktığı için çevreye hem kötü koku yayıyor hem de sivrisinek üremesine neden oluyor.
Bazı kişilerin hayvansal ve diğer atıkları dere içine atması ise bölgeyi çöplük haline getiriyor.
Mahalle sakini Mehmet Zeki Baran, "Hem görüntü kötü hem de çok pis kokuyor. Çocuklar için de tehlike oluşturuyor. Kapatılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat yapıldı ancak bir sonuç çıkmadı. Koku çok rahatsız edici ama başka çaremiz yok. Sinek de çok fazla oluyor. Özellikle yaz aylarında hiç uyuyamıyoruz" dedi.
