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  3. 10 Eylül 2020 19:15

Belediye Meclisinde tekme tokat kavga! Belediye Başkanı darp edildi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sonrası meydana gelen yumruklu kavga kameralara böyle yansıdı.

Belediye Meclisinde tekme tokat kavga! Belediye Başkanı darp edildi

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi.

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Belediye Meclisinde tekme tokat kavga! Belediye Başkanı darp edildi

Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı.

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Belediye Meclisinde tekme tokat kavga! Belediye Başkanı darp edildi

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi.

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Belediye Meclisinde tekme tokat kavga! Belediye Başkanı darp edildi

Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.

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