Belediye önünde eşekli, keçili protesto

'EĞER ARILAR ÖLÜRSE SONRAKİ YILLARDA İNSANLAR DA ÖLÜR'

Tesisle arıcılık faaliyetlerinin de son bulacağını belirten Zülfikar Güçlü, "Sorunumuzu anlatmanın en güzel yollarından biri buydu. Bizim doğada beraber bulunduğumuz, beraber yaşadığımız canlılar bunlar. 18 hektar, korkunç büyük bir alan. Canlıları hayatta tutan yeşil bir alan. Burayı yok etmekle, bu canlıları yok edeceksiniz. Onlar yok olursa, bizler de yok oluruz. Oraya gidecek yollar bile korkunç bir ağaç katliamına yol açacak. Ben anlayamıyorum, o yer konusunda neden bu kadar ısrar ediyorlar? Ben arıcılık yapıyorum. Albert Einstein'in 'eğer arılar ölürse sonraki yıllarda insanlar da ölür' sözüne gerçekten inanıyorum. Arıcılık bu tesisle bitecek" diye konuştu.