Belediye otobüsü şoförüne ''maganda'' saldırısı kamerada

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otobüs şoförünün durakta bekleyen araç sürücüsünü uyardığı, otobüsün kapısının açılmasının ardından duraktaki kişilerle şoför arasında arbede yaşandığı, sürücünün 3 kişi tarafından tekme ve yumrukla darbedildiği, bazı yolcuların saldırganları araçtan indirmeye çalıştığı ve otobüste yaşanan panik anları yer aldı.