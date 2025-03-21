Belediye otobüsünde çığlık çığlığa kabus: Çok sayıda yaralı var

Kaza anı ise otobüsteki kameralara saniye saniye yansıdı. Frenlerden önce ses gelmesi, aracın hızını arttırması dikkat çekiyor. Sürücü ise yokuş aşağıya inerken önce park halindeki bir otomobile arkadan çarpıp hızı azaltıyor ve karşı yöne geçip direğe çarpıyor. İki çarpmanın etkisiyle de otobüs içindeki yolcular yere düşüp sağa sola şiddetli şekilde savruluyor. Yolcular çığlık atarken, kendisi de yaralanan otobüs sürücüsü yaralılara "iyimisiniz" diye soruyor



