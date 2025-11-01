Belediye otobüsünde çığlık çığlığa kavga: İki kadın birbirine girdi

  1. Anasayfa
Bursa'da belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında çıkan yer kavgası, başka bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi güzergahında seyir halindeki 9-D hat numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen 2 kadın yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma çıktı. 

Büyüyen tartışma, kadınların birbirlerine vurduğu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve otobüs şoförü, araya girip tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga, tarafların otobüsten inmesinin ardından da devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren olay, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kadınların birbirine vurması, diğer yolcuların ise olaya müdahale ettiği anlar yer aldı. (DHA)

