Belediye otobüsünde kıyamet koptu
Bursa'da tıka basa dolan belediye otobüsünde yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, otobüs bir anda boks ringine dönüştü.
Kaynak: İHA
Olay, Emek Metro istasyonunda meydana geldi. Mudanya'ya yolcu taşıyan 1-M otobüsü tıka basa doldu. İddiaya göre, durağa yanaşan belediye otobüsünün şoförü araç dolduğu için, durakta bekleyen bazı yolcuları alamadı.
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Kendisini almayan şoförle sözlü tartışmaya başlayan vatandaş, tansiyon artınca kavgaya tutuştu. Otobüsteki yolcuların araya girmesiyle, taraflar ayrılırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.
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Vatandaşlar, sabah ve akşam yolcunun pik yaptığı mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ek sefer konulmasını, 65 yaş üstü yolcuların da ara saatlerde yolculuk yapabilmesine yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilmesini istediler.
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