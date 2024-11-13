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Belediye otobüsünde kıyamet koptu

Bursa'da tıka basa dolan belediye otobüsünde yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, otobüs bir anda boks ringine dönüştü.

Kaynak: İHA
Belediye otobüsünde kıyamet koptu - Resim: 1

Olay, Emek Metro istasyonunda meydana geldi. Mudanya'ya yolcu taşıyan 1-M otobüsü tıka basa doldu. İddiaya göre, durağa yanaşan belediye otobüsünün şoförü araç dolduğu için, durakta bekleyen bazı yolcuları alamadı.

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Belediye otobüsünde kıyamet koptu - Resim: 2

Kendisini almayan şoförle sözlü tartışmaya başlayan vatandaş, tansiyon artınca kavgaya tutuştu. Otobüsteki yolcuların araya girmesiyle, taraflar ayrılırken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

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Belediye otobüsünde kıyamet koptu - Resim: 3

Vatandaşlar, sabah ve akşam yolcunun pik yaptığı mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde ek sefer konulmasını, 65 yaş üstü yolcuların da ara saatlerde yolculuk yapabilmesine yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilmesini istediler.

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Belediye otobüsünde kıyamet koptu - Resim: 4
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