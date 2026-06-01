Belediyede olaylı seçim: CHP'den AK Parti'ye geçti!
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yerine, AK Partili Alev Ünal başkan vekili olarak seçildi.
CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanmasını ve İçişleri Bakanlığı'nın, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği seçimi yapıldı.
AK Parti'ye geçti
İlçenin yönetim boşluğunu doldurmak amacıyla Akçakoca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kritik başkan vekilliği seçimi, yüksek bir siyasi tansiyon altında yapıldı. Meclisteki oylamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı Naim Top ile AK Parti'nin adayı Alev Ünal yarıştı. Gerçekleştirilen gizli oylama sonucunda Naim Top 6 oyda kalırken, 9 meclis üyesinin desteğini almayı başaran AK Partili Alev Ünal, Akçakoca Belediyesi'nin yeni başkan vekili olarak seçildi.
Meclis Salonunda Gerginlik
Belediye yönetiminin CHP'den AK Parti vekiline geçmesine sahne olan oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından meclis salonunda sinirler aniden gerildi.
Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma ortamı bir anda gererken, araya giren sağduyulu partililer ve görevliler sayesinde olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı.