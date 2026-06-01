Belediyede olaylı seçim: CHP'den AK Parti'ye geçti!

AK Parti'ye geçti

İlçenin yönetim boşluğunu doldurmak amacıyla Akçakoca Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kritik başkan vekilliği seçimi, yüksek bir siyasi tansiyon altında yapıldı. Meclisteki oylamada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunun adayı Naim Top ile AK Parti'nin adayı Alev Ünal yarıştı. Gerçekleştirilen gizli oylama sonucunda Naim Top 6 oyda kalırken, 9 meclis üyesinin desteğini almayı başaran AK Partili Alev Ünal, Akçakoca Belediyesi'nin yeni başkan vekili olarak seçildi.