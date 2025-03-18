Belediyedeki ihalede kan aktı! Eski MHP'li başkan bıçaklandı

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, yazılı açıklama yaptı. Çalık, "Karamürsel Belediyemizin huzur ve güven ortamını hedef alan bu menfur saldırının faillerinin en kısa sürede yakalanması için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Kolluk kuvvetlerimiz, sorumluların tespiti ve adaletin tecellisi için gereken tüm çalışmaları başlatmıştır. Olayda yaralanan hemşehrimize acil şifalar diliyor, ailesine ve sevdiklerine sabır ve metanet diliyorum. Bu süreçte sağlık ekiplerimiz de gereken desteği sağlamaktadır" dedi.