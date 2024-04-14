Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor
Zonguldak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan 58 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, maaşıyla 5 öğrenciye burs veriyor.
Kaynak: İHA
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Zonguldak’ta eğitime katkısı ile tanınan 58 yaşındaki temizlik işçisi Abdurrahman Yılmaz, üniversite öğrencilerinin burs talebini geri çevirmiyor.
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Her yıl öğrencilere maaşından burs veren Yılmaz, bu yıl beşinci öğrenciye de burs vermeye başladı.
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Yılmaz, Eskişehir Üniversitesi Yabancı Dil Bölümü okuyan birinci sınıf öğrencisinin burs talebini geri çevirmedi.
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