Belediyeye ait mağazaya silahlı saldırı: Eski belediye başkanı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediyeye ait yerel ürün satış mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Eski Germencik Belediye Başkanı F.Ö. gözaltına alındı. F.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Germencik Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Germencik Belediyesi’ne ait yöresel ürünler satış mağazasına yoldan geçen lüks bir araçtan ateş açıldı. 12 kurşun isabet eden mağazada hasar oluştu. 

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheli olarak eski Germencik Belediye Başkanı F.Ö. gözaltına alındı. G.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Tutuklandı

F.Ö. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.'nün ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği bildirildi

