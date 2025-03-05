Belgrad Ormanı'nda kaybolan kadınının akrabası: ''4-5 avukatla aynı odaya sokmuşlar''
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece G.'yi arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor. Kayıp kadının akrabalarının ifadeleri ise dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, 2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanlarına gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece G.'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı.
Dün aramalar sırasında ormanda Ece G.'ye ait oduğu düşünülen çanta, mont ve cep telefonu bulundu. Bulunan eşyalar polis ekipleri tarafından delil torbalarına konularak incelenmek üzere götürüldü.
Ece G. için başlatılan arama çalışmaları 3'üncü günde de devam ediyor.
AFAD, AKUT, Polis Arama Kurtarma, dalgıç polis ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları dört koldan sürüyor.
AKRABALARINDAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER
Arama çalışmalarını G.'in yakınları da takip ediyor. Ece G.’in akrabası Y.Ç., "Bize ailesi Ece’ye ulaşamıyoruz diye haber verdi. Pazar günü aradılar, saat 3’ten 6’ya kadar telefonu çalıyor. Normalde eşiyle ve ailesiyle irtibat kuruyordu. Annesiyle konuşuyor 'Yürüyüşe gidiyorum' diye. Sonra 3’e kadar telefonda sıkıntı yok görüşmeler yapılıyor. 3'ten 6'ya kadar telefonu açmıyor. 6'dan sonra telefonuna ulaşılamıyor. Ondan sonra ailesi telaşlanıyor. Biz de ailesi yakınları olarak Ece’yi aramaya başladık. Çünkü Ece böyle birşey yapmaz ailesinden habersiz çıkmaz. Ailesine çok düşkün. Özellikle annesi ve babasına çok düşkündür. Telefonu kapatması dikkatimizi çekti. O yüzden aramayı başladık Ece'yi" dedi.