Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi

Belediye ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda A.K.’ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler A.K.’ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etmişti. Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Düştüğü kuyuda kurtarılmayı beklerken hep dua ettiğini söyleyen A.K.’ın kurtarılma hikayesi o dönem haberlere konu olmuştu.