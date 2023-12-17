Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi
İstanbul Sarıyer’de bundan yaklaşık 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan bir kişi Belgrad Ormanları’nda iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı.
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Sarıyer Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında Belgrad Ormanı’nda dolaşırken definecilerin açtığı 12 metrelik kuyuya düşen A.K.’ın yakınları ondan haber alamayınca hemen polisi arayıp ihbarda bulunmuştu. A.K.’ın Bahçeköy Ormanı’nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başlamıştı.
Belediye ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda A.K.’ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler A.K.’ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etmişti. Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Düştüğü kuyuda kurtarılmayı beklerken hep dua ettiğini söyleyen A.K.’ın kurtarılma hikayesi o dönem haberlere konu olmuştu.
52 saat kuyuda kalıp sağ kurtarılan A.K., geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Sarıyer Bahçeköy’deki ormana gitti. İddiaya göre arkadaşlar birlikte ateş yaktı ve etrafında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra A.K. bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları feci şekilde yanan arkadaşlarının üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı. A.K., feci şekilde can verdi. Arkadaşları 112’yi i arayarak olayı bildirdi.
İfadesi alınan arkadaşları, A.K.’ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken A.K., düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.